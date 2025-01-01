Сроки сдачи Чусовского моста в Перми сдвинули на 2027 год Ранее старый мост планировали отремонтировать в 2026 году Поделиться Твитнуть

На заседании Координационного совета при главе региона Дмитрии Махонине власти обсудили итоги работы и наметили главные направления развития до 2030 года. В ходе заседания были озвучены новые сроки сдачи Чусовского моста в Перми: его планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции в 2027 году.

«Он станет важнейшей транспортной связью между регионами», — отметили в пресс-службе краевого минтранса.

Напомним, в сентябре прошлого года в ведомстве обещали завершить строительство Чусовского моста в Перми в 2026 году. Тогда министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил, что власти находятся на заключительном этапе спора с концессионером.

Работы по строительству моста возобновились в октябре 2024 года. Субподрядчиком для завершения работ, включая реконструкцию старого моста через Чусовую, выбрано АО «Уралмостострой» (его филиал в Перми — «Мостоотряд № 123»). С ним заключён контракт на 2,5 млрд руб. Срок выполнения работ составляет 27 месяцев с момента передачи строительной площадки субподрядчику. Договор вступил в силу 10 марта 2025 года.

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