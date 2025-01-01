Ремонтом старого моста через Чусовую займётся пермский «Мостоотряд» С компанией заключён контракт на 2,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Специализированный застройщик «Дом.59», являясь генподрядчиком строительства нового моста через реку Чусовая и дочерней структурой АО «Корпорация развития Пермского края», выбрало субподрядчика для завершения работ, включая реконструкцию старого моста.

По информации портала госзакупок, победителем торгов по лоту стоимостью 2,5 млрд руб. стало АО «Уралмостострой» (его филиал в Перми — «Мостоотряд № 123»), с которым уже заключён контракт.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», «Уралмостострой» предложил выполнить работы за 2 500 930 123 руб. Срок выполнения работ составляет 27 месяцев с момента передачи строительной площадки субподрядчику. Договор вступил в силу 10 марта 2025 года.

Напомним, «Мостоотряд № 123», входящий в состав АО «Уралмостострой», участвовал в строительстве первой очереди существующего моста в 90-х годах и занимался подготовкой к строительству второй очереди, прежде чем его сменил прежний генподрядчик — АО «Стройтрансгаз».

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