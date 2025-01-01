Власти планируют вовлекать в хозоборот пустующие объекты вузов в центре Перми Работа ведётся по участку ПГНИУ на улице Краснова Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья планируют вовлекать в хозяйственный оборот пустующие объекты в центре Перми, которые принадлежат вузам. Об этом на заседании комиссии по ПЗЗ 21 марта сообщила глава регионального минимущества Лариса Ведерникова.

«Мы сейчас очень активно работаем с вузами. Все объекты, которые им не нужны, но которые имеют ценность и расположены в центре города, мы планируем вовлекать через «ДОМ.РФ», — сообщила министр.

Обсуждение велось в рамках вопроса повышения высотности разрешённого строительства на земельном участке по ул. Краснова, 29 в Перми, который находится в собственности ПГНИУ. Учреждение предложило повысить высотность на один этаж и установить подзону в семь этажей. Замечаний и предложений во время общественных обсуждений по проекту не поступило.

Как отмечалось, на ул. Краснова вблизи участка расположены два жилых дома. При разработке проектной документации подъезд к объекту будет предусмотрен или публичным сервитутом, или самостоятельным проходом. Сама документация сейчас находится в проработке. По итогам обсуждения члены комиссии поддержали установление подзоны в семь этажей на рассматриваемом участке.

Заявление ПГНИУ о вовлечении в хозоборот участка с пустующим двухэтажным зданием, непригодным к эксплуатации, рассматривалось в ноябре. В учреждении сообщили, что участок находится в федеральной собственности и закреплён за вузом на праве постоянного бессрочного пользования. Работа по его введению оборот ведётся по согласованию с Минобром РФ. Дальнейшее развитие планируется осуществлять с АО «ДОМ.РФ». Корпорация является государственной компанией, 100% её акций принадлежат Росимуществу, одно из направлений деятельности — вовлечение в хозоборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов федерального недвижимого имущества через реализацию на аукционах.

В январе минимущества поручило Институту территориального планирования подготовить проекты планировки и межевания территории, в границы которой вошёл участок по ул. Краснова, 29. Согласно документу, здесь запланировано строительство объекта жилого и нежилого назначения ориентировочной площадью 10 тыс. кв. м.

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