Алёна Бронникова Рядом со стадионом «Динамо» в Перми запланировано строительство нового здания Объект будет иметь жилое и нежилое назначение Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края поручило Институту территориального планирования подготовить в течение двух лет проекты планировки и межевания территории рядом со стадионом «Динамо» в Перми. Приказ был подписан 17 января.

Речь идёт о земельном участке в границах ул. Пушкина, Комсомольским пр. и зданий № 1а и 1б по ул. Краснова. Подготовка проекта планировки территории будет выполнена за счёт средств финансового обеспечения выполнения госзадания на оказание государственных услуг, проекта межевания — за счёт собственных средств учреждения.

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта, его основные характеристики — размещение объекта капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 10 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — указано в задании.

Согласно схеме указанной территории, в её границы попадает также пустующее здание ПГНИУ на Краснова, 29. Ранее стало известно, что вуз намерен вовлечь земельный участок, на котором находится непригодный к эксплуатации объект, в хозяйственный оборот. Для этого в комиссию по ПЗЗ было направлено заявление о повышении высотности разрешённого на данном участке строительства до семи этажей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.