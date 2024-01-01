Алёна Бронникова ПГНИУ планирует вовлечь в хозоборот участок с пустующим зданием в центре Перми Площадь участка – 0,2 га Поделиться Твитнуть

ПГНИУ планирует вовлечь в хозяйственный оборот земельный участок в центре Перми, на котором находится пустующее двухэтажное здание, непригодное к эксплуатации. Об этом стало известно на заседании комиссии по ПЗЗ 20 ноября.

Вуз направил в комиссию заявление об установлении в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 подзоны в семь этажей в отношении участка по ул. Краснова, 29.

«Прорабатывается вопрос вовлечения земельного участка в связи с тем, что по факту на сегодняшний день он не используется. С учётом анализа в части инсоляции к прилегающим объектам капитального строительства предлагается изменить подзону с шести до семи этажей», — пояснила представитель минимущества.

В ПГНИУ «Новому компаньону» подтвердили эту информацию. Участок находится в федеральной собственности и закреплён за вузом на праве постоянного бессрочного пользования.

«По согласованию с Министерством высшего образования и науки и в соответствии с программой развития ведётся работа по введению данного участка в хозяйственный оборот. Смена зонирования — первый шаг. Дальнейшее развитие территории в случае положительного решения будет осуществляться с корпорацией "ДОМ.РФ", с которой мы ведём переговоры», — сообщили в пресс-службе университета.

АО «Дом.РФ» (ранее «Агентство ипотечного жилищного кредитования») является государственной компанией, 100% её акций принадлежат Росимуществу. Одним из направлений деятельности компании является вовлечение в хозоборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов федерального недвижимого имущества. Как указано на сайте, процесс включает в себя два механизма: вовлечения и предоставления федеральных объектов, в части их выявления и подготовки вовлечения, а затем реализации их на аукционах. Компания при этом выступает как агент.

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