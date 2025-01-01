Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Выставка-ярмарка «Арт-Пермь» может состояться в декабре В качестве площадки рассматривается павильон «Пермь ЭКСПО» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба выставки «Арт-Пермь»

Как стало известно «Новому компаньону», пермские художники активно готовятся к выставке-ярмарке «Арт-Пермь». Ожидается, что она пройдёт в декабре этого года.

Информация о том, что компания PRO Expo намерена возродить популярный художественный салон, пришла из Нижнего Новгорода, где в феврале проходила подобная выставка — «Арт-мир». Представители PRO Expo встречались там с художниками из разных городов России и обсуждали возможность участия в пермском проекте.

В PRO Expo в разговоре с «Новым компаньоном» подтвердили намерение провести выставку в декабре, однако точные сроки назвать затруднились. Ожидается, что конкретика появится в ближайшее время.

В качестве площадки для выставки по-прежнему рассматривается павильон «Пермь ЭКСПО» по ш. Космонавтов, 59, где мероприятие проходило в последнее время, до своего закрытия в 2023 году.

Популярный художественный салон прошёл в столице Прикамья 25 раз: сначала в выставочном центре «Пермская ярмарка» на бульваре Гагарина, 65, а с 2016 года — на шоссе Космонавтов.

Последний из прошедших арт-салонов назывался «Понаехали! Арт-Пермь». Он состоялся в апреле 2023 года, его арт-директором был режиссёр Владимир Гурфинкель.

В 2024 году активно обсуждалась возможность проведения «Арт-Перми» новым оператором — компанией «Пермь ЭКСПО», однако эти разговоры прекратились вместе с уходом из компании заместителя директора по развитию Виктории Заволжской.

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