Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермская ярмарка» не согласна делиться брендом «Арт-Пермь» Большой художественный салон планируется в Перми в марте будущего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2025 года выставочный центр «Пермь Экспо» планирует возродить знаменитый художественный салон «Арт-Пермь». Рабочее название проекта — «Арт-Пермь. Перезагрузка». Об этом новый управляющий краевым выставочным центром Виктория Заволжская рассказала в интервью «РБК-Пермь».

Менеджмент компании «Пермская ярмарка», которая до 2023 года включительно проводила «Арт-Пермь», удивлён таким решением.

Руководитель проектов «Пермской ярмарки» Сергей Казук, многолетний директор «Арт-Перми», а также художественной выставки «Понаехали!» в Санкт-Петербурге, прокомментировал эту новость следующим образом: «Мы рады появлению нового проекта. Чем больше интересных событий, тем лучше. Однако мы считаем, что если уж вы затеваете что-то новое, не стоит использовать чужой бренд с четвертьвековой историей. Мы надеемся, что организаторы откажутся от названия «Арт-Пермь».

Сергей Казук добавил, что «Пермская ярмарка» не оставила идею проведения художественных выставок, в том числе в Перми, если сложатся подходящие условия. Сейчас «Пермская ярмарка» развивает выставочные проекты в четырёх городах: кроме Перми это Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар.

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