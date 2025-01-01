В Перми эвакуировали посетителей из поликлиники №2 В здании произошло короткое замыкание Поделиться Твитнуть

Днём 20 марта из здания поликлиники №2 на углу ул. Братьев Игнатовых и ш. Космонавтов эвакуировали людей. Фото и видео инцидента появились в местных телеграм-каналах. Очевидцы рассказали, что там стоит пожарная машина.

Посетителей медучреждения вывели из здания около 16:30 — сработала пожарная сигнализация. Позже туда приехали сотрудники МЧС.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал поликлиники ликвидировал горение проводов в электросчётчике на площади 1 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 157 человек, в том числе 6 детей», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Через некоторое время людей пустили обратно внутрь. Как оказалось, короткое замыкание случилось в кабинете флюорографии.

Напомним, вечером 14 марта в Перми эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. После проверки людей запустили обратно.

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