Пермский ТРК открыли после проверки на минирование
Пермский ТРК «Семья» открыли после проверки на наличие взрывного устройства. Как рассказали в администрации комплекса «Новому компаньону», специалисты обследовали здание и ничего подозрительного не нашли. Автора сообщения о минировании будут искать правоохранительные органы.
Напомним, в 20 часов 15 минут 14 марта в Перми началась эвакуация сотрудников и посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции. Причиной стало анонимное сообщение о минировании.
В ГУ МЧС по региону и в министерстве территориальной безопасности информацию пока не прокомментировали.
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