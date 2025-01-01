Законопроект о добровольческой деятельности в Прикамье прошёл второе чтение В регионе создадут совет по развитию направления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о благотворительной и добровольческой деятельности в Прикамье прошёл второе чтение на мартовском заседании краевого парламента. Документ объединяет два действующих закона и дополняет их новыми нормами.

Для эффективного развития волонтёрства и консолидации усилий организаций и органов власти в регионе будет создан единый Совет по развитию благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства). Новая структура будет координировать все программы данного направления и позволит увеличить число таких организаций.

Кроме того, авторы предлагают установить социальные гарантии и расширить направления практик добровольческой деятельности. В перечень войдут защита и укрепление семьи, содействие в оказании помощи медицинским организациям и правоохранительным органам, увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Депутаты поддержали законопроект в первом чтении в январе. Отмечалось, что благотворительность и волонтёрство играют значимую роль в решении социальных проблем и воспитании молодёжи, а также объединяют усилия государства, бизнеса и населения.

На заседании Законодательного собрания Пермского края 20 марта отсутствовали Александр Бойченко, Радмир Габдуллин, Евгений Зыбин, Елена Зырянова, Дмитрий Килейко, Мария Коновалова, Дмитрий Новокрещенов, Денис Шитов.

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