Алёна Бронникова Волонтёрство, НКО и туризм В первую пленарную неделю нового года депутаты Законодательного собрания рассмотрели ряд важных инициатив Поделиться Твитнуть

Председатель краевого парламента Валерий Сухих

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Первое в новом году пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края состоялось 23 января. Депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов, в том числе инициированных губернатором Дмитрием Махониным. В частности, об актуализации регионального законодательства в сферах благотворительной и добровольческой деятельности, о поддержке некоммерческих организаций и корректировке регионального закона о туризме в соответствии с федеральными нормами.

Развитие волонтёрства

Одной из значимых инициатив в повестке стал законопроект о благотворительной и добровольческой деятельности. Документ объединяет два действующих в регионе закона и определяет правовые основы развития и поддержки этой сферы. Авторы также предлагают расширить направления практик добровольческой деятельности, дополнив их защитой и укреплением семьи, содействием в оказании помощи медицинским организациям и правоохранительным органам, увековечением памяти погибших при защите Отечества, и установить социальные гарантии.

Для консолидации усилий организаций и органов власти планируется создать единый Совет по развитию благотворительной деятельности и добровольчества при губернаторе Пермского края. Его состав и положение о нём будут утверждаться главой региона.

Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, благотворительность и волонтёрство играют значимую роль в решении социальных проблем, объединяют усилия государства, бизнеса и населения. Принятие данного закона станет важным шагом для поддержки гражданских инициатив и развития общества.

«Актуализация закона позволит вписать в правовое поле деятельность тысяч прикамцев, которые уже сейчас активно участвуют в социальных инициативах. Вклад, который вносят волонтёры и благотворители в решение приоритетных для региона и страны задач, огромен», — подчеркнул спикер.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Григорьев обратил внимание на необходимость поощрения и мотивации занятых в волонтёрской деятельности молодых людей, поскольку это важно и для воспитания молодёжи, и для укрепления общества, и в целом для страны.

«У нас очень много людей, которые по велению души, по велению сердца готовы помогать, быть благотворителями, добровольцами, волонтёрами. И самый главный вопрос, на мой взгляд, — стимулирование, мотивация молодёжи. Коллеги предложили рассмотреть вопрос о введении единой системы учёта баллов при поступлении абитуриентов в вузы за такие виды деятельности. С моей точки зрения, волонтёр и доброволец — настоящий гражданин нашей страны», — добавил он.

Господдержка НКО

Ещё один законопроект, связанный с социальной поддержкой, касается расширения перечня видов деятельности, позволяющих НКО рассчитывать на финансирование со стороны государства. Документом предлагается включить в перечень социально ориентированных те организации, которые работают над предупреждением преступлений среди несовершеннолетних и безнадзорности, развитием межмуниципального сотрудничества и в сфере благоустройства территорий.

«Это своевременное и нужное решение, так как в регионе достаточно много НКО, которые ведут деятельность по этим направлениям. Для них предусмотрены льготы, финансовая и материальная поддержка. Это и льготы по аренде помещений, и возможность участвовать в предоставлении услуг для государственных и муниципальных нужд, получать субсидии от государства», — отметила депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Абдуллина.

Контроль за индустрией туризма

Депутаты также рассмотрели законопроект о введении государственного контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Предполагается, что уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности региона должен будет разработать соответствующее положение и положение о комиссии по аттестации гидов.

«Туризм — динамично развивающаяся отрасль в Пермском крае, и главная задача сейчас — установление неких рамок контроля как за самими гидами, так и за туристическими базами, глэмпингами, кемпингами. Это минимизация рисков и привлечение как можно большего числа туристов в Пермский край. Мы занимаем сейчас в Приволжском федеральном округе третье место, у нас порядка 207 аттестованных гидов, и мы в принципе обогнали всех наших соседей, в том числе Свердловскую область. Это говорит о том, что у граждан есть потребность ехать к нам, а мы должны всех обеспечить качественной, безопасной туристической услугой», — подчеркнул председатель комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников.

Все три инициативы были рассмотрены и поддержаны депутатами в первом чтении. После доработки планируется принять их во втором чтении на следующем пленарном заседании.

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