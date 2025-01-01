Алёна Бронникова В Прикамье создадут Совет по развитию благотворительной деятельности и волонтёрства Это позволит увеличить количество таких организаций и выстроить сотрудничество с госорганами Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья разработали законопроект о благотворительной и добровольческой деятельности в регионе, объединив два действующих закона и дополнив новыми нормами. Инициатива была создана для развития этой сферы в регионе, а также для совершенствования её нормативного правового регулирования.

Как рассказал на заседании комитета краевого заксобрания по бюджету директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, для консолидации усилий организаций и органов власти, а также эффективного развития этого направления в регионе будет создан единый Совет по развитию благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Планируется, что новая структура будет координировать все программы данного направления и позволит увеличить число таких организаций. По его словам, с этого года до 2030-го в добровольческую деятельность должно быть вовлечено 45% молодёжи.

Новый закон будет дополнен целями по защите семьи и многодетности, содействию в оказании помощи медицинским организациям и правоохранительным органам, увековечению памяти погибших при защите Отечества и оказанию поддержки проживающим за рубежом соотечественникам. Также добавляются социальные гарантии, такие как страхование жизни или здоровья, возмещение понесённых на это расходов и возмещение вреда, причинённого при осуществлении добровольческой деятельности, например при ликвидации ЧС.

Законопроект прошёл обсуждение на всех комитетах ЗС. В первом чтении его планируется рассмотреть на пленарном заседании 23 января. Срок подачи поправок ко второму чтению установлен до 13 февраля.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что благотворительная организация «Территория передышки» в 2024 году оказала помощь почти 1400 людям. Нуждающимся помогли найти работу, временное жильё и восстановить документы.

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