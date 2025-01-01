Законопроект о «тихом часе» в Прикамье планируют принять в январе Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на первом в 2025 году пленарном заседании рассмотрят ряд важных инициатив. В том числе, о государственном контроле за деятельностью гидов и инструкторов, о введении «тихого часа», изменения в региональный закон о благотворительной деятельности. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Заседание состоится 23 января. В первом чтении будет рассмотрен проект закона о введении государственного контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в Пермском крае. Для аттестации экскурсоводов планируется создать специальную комиссию. Данной нормой предлагается привести региональный закон в соответствие с федеральными требованиями.

«Туризм — одна из самых быстро развивающихся сфер в Прикамье. Это инвестиционно привлекательная отрасль для бизнеса, многие ниши которой ещё свободны. Задача власти региона не только создать комфортные условия для предпринимательского сообщества, но и обеспечить правовую основу для развития отрасли. Гиды — главные друзья туристов, от их компетентности и профессиональной подготовки зависит многое, прежде всего — безопасность», — отметил Валерий Сухих.

Во втором чтении также планируется рассмотреть один из обсуждаемых законопроектов о введении на территории региона «тихого часа». Проектом вводится запрет на шумные работы с 13:00 до 15:00 ежедневно в жилых домах и на придомовых территориях. Для нарушителей разработана система штрафов. В первом чтении инициатива была одобрена осенью, ко второму чтению профильная рабочая группа учла предложения и замечания. В частности, была уточнена норма об ответственности за непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации автомобиля на стоянке, согласно которой владелец может понести административную ответственность.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о почётном знаке «За достойное воспитание детей». При награждении предлагается учитывать наличие в семье четырёх детей, пока учитывается наличие пятерых и более детей. При награждении приёмных родителей предлагается учитывать воспитание как несовершеннолетних детей, так и достигших 18-летнего возраста. Награждение будет проходить в Международный день семьи 15 мая и в День семьи, любви и верности 8 июля.

Ещё один проект закона касается изменений регионального закона о благотворительной деятельности и добровольчестве. Как рассказал Валерий Сухих, в числе изменений защита и укрепление семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, содействие медорганизациям и органам внутренних дел, участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества и пр. Принятие законопроекта позволит закрепить правовой статус тысяч жителей региона, которые занимаются важным делом в приоритетных сферах.

В рамках традиционного «правительственного часа» выступит министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Он представит доклад о работе правительства по развитию внутреннего потребительского рынка региона.

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