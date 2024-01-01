В Пермском крае власти будут контролировать работу гидов Заксобрание региона рассмотрит соответствующий законопроект в январе Поделиться Твитнуть

Тимофей Дубровских

За деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в Пермском крае будут следить. В Законодательное собрание Прикамья поступил законопроект, который предполагает введение государственного контроля их деятельности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале краевого парламента.

Предполагается, что уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности разработает соответствующее положение, а также положение о комиссии, которая будет аттестовать экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Уточняется, что проект закона приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании заксобрания в январе.

Напомним, в конце октября депутаты Пермской городской думы приняли решение о введении в Перми туристического налога. Его будут собирать с иногородних туристов, которые приезжают в краевую столицу и размещаются в гостиницах и отелях. Такое же решение приняли депутаты в Кунгуре.

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