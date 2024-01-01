Октябрьская пленарка Как в Перми планируют развивать спорт, туризм и городскую среду Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

На очередном пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось на этой неделе, депутаты обсудили развитие спорта в краевой столице, планы по развитию Кировского района, введение туристического налога, новые требования к фасадам и снижение стоимости проездных для школьников.

Физкультуру и спорт – в массы!

Первый вопрос повестки заседания пленарки касался развития физической культуры и массового спорта на территории краевой столицы. С соответствующим докладом в рамках Часа депутата выступила заместитель главы администрации Перми Екатерина Мальцева

По словам чиновницы, главными направлениями работы городских властей стали развитие спортивной инфраструктуры, внедрение новой модели массового спорта, чтобы создать условия для занятий физкультурой и спортом, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

На сегодняшний день среди городов-миллионников и соседей Пермь занимает прочные позиции по ключевому показателю – доле граждан, систематически занимающихся спортом. В прошлом году он составил 57,7%, а сейчас задача выйти на 58,8%. Под этот показатель выстраивается вся отраслевая работа по развитию инфраструктуры, обеспечения доступности занятий спортом и пропаганде физкультуры.

В Перми около 60 муниципальных плоскостных спортплощадок. Есть межшкольные стадионы в шаговой доступности, где тоже можно заниматься спортом. Кроме того, в городе есть крытые спорткомплексы и ФОКи с платными услугами. Строятся также и бассейны. В частности, недавно был открыт бассейн по ул. Гашкова, 20а, начали работу манеж «Спартак» и спорткомплекс «Энергия», где также есть возможность заниматься плаванием. В 2025 году городские власти планируют построить лыжероллерную трассу в Кировском районе на ул. Агрономической, а в 2026 году – бассейн по ул. Гайвинской, 50.

Кроме того, в следующем году планируется начать установку хоккейных коробок круглогодичного использования. Власти также планируют выделять субсидии для «дворовых» спортивных мероприятий и реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Поддержку получат и некоммерческие физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. Сегодня создано уже 10 таких клубов.

Заместитель председателя думы Перми Максим Спиридонов считает, что сфера развития физкультуры и спорта важна как в плане популяризации здорового образа жизни, так и в плане развития спортивной инфраструктуры.

«У нас сейчас чуть менее 60% жителей систематически занимаются спортом, а федеральный ориентир, который обозначил президент, – 70%. Есть к чему стремиться и в части обеспеченности пермяков спортивными сооружениями. В 2023 году этот показатель составил 65% - меньше, чем по краю. Вижу ресурс в продолжении строительства многофункциональных спортплощадок и обновлении сети школьных стадионов. Надеюсь, что при поддержке краевых властей продолжим строить новые спорткомплексы, манежи, бассейны и привлекать туда горожан. И конечно, будем проводить крупные массовые старты с вовлечением представителей всех поколений», – рассказал Спиридонов.

Пресс-служба Пермской городской думы

Как меняется Кировский район

Второй вопрос, который городские парламентарии рассмотрели на Часе депутата, касался деятельности территориальных органов администрации. На состоявшейся пленарке был дан старт рассмотрению работы территориальных органов администрации, поскольку развитие районов – неотъемлемая часть развития Перми. В рамках работы в своих округах депутаты постоянно взаимодействуют с руководством территорий, на районном уровне происходит прямое и непосредственное общение городских властей с жителями.

Первым стал Кировский район. Глава администрации района Михаил Борисов, выступая перед депутатским корпусом, рассказал о динамичном развитии Закамска: строится жильё, школы, детские сады, ведётся благоустройство дорог, создаётся культурно-спортивная инфраструктура. Так, в 2022-2024 годах в рамках различных программ было благоустроено 66 дворов, снесено 18 аварийных многоквартирных домов, а по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы ул. Адмирала Ушакова и ул. Богдана Хмельницкого.

Кировский район Перми заявил три приоритетных проекта, которые направлены на обновление общественных пространств, организацию доступных и благоустроенных скверов, детских и спортивных площадок, а также на создание концепции молодёжной политики района и развитие социального проектирования.

Помимо этого, в 2025 году в микрорайонах Крым и Октябрьский планируется сделать хоккейные площадки. В Закамске будет обустроено не менее 15 площадок для сбора отходов, будут проводиться спортивные соревнования с приглашением представителей других районов и реализовано 4 инициативных проекта.

Борисов также отметил, что администрация Кировского района активно взаимодействует с депутатским корпусом и каждый год совместно проводит крупные мероприятия.

По словам председателя комитета думы по экономическому развитию Арсена Болквадзе, в Кировском районе действительно происходят качественные изменения городской среды: преображаются дворовые территории, приводятся в порядок скверы и парки, ремонтируются основные транспортные магистрали. Всё это способствует изменению социальной среды района.

«В этом году наконец-то запущена полностью капитально отремонтированная набережная Кировского района, очень важная и очень долгожданная для всех жителей. Происходит появление новых объектов социальной сферы. Завершено строительство Дворца спорта «Прикамье», и осталась буквально неделя до открытия искусственного льда. Глава района рассказал в цифрах о том, как меняется район. Самое важное, что это не только отчёты, а есть и планы на будущее. Мы понимаем, какие ещё точки роста нуждаются в отдельном внимании», – добавил Болквадзе.

Администрация Перми

Внешний облик зданий приведут к единому стилю

Депутаты приняли несколько решений, которые касаются внешнего облика города, и внесли изменения в Правила благоустройства.

В частности, с 1 марта следующего года устанавливаются новые требования к внешнему виду фасадов зданий, колерным паспортам капитальных строений. Актуализированы требования к содержанию, цветовым решениям и отделочным материалам фасада, проведению текущего или капитального ремонта фасада. Также планируется установить порядок устранения нарушений при содержании фасада капитальных объектов.

Колерные паспорта предлагается оформлять в отношении зданий в границах городского центра и обращённых одним из фасадов на территории общего пользования или на улицу особого градостроительного значения. Собственники зданий на других территориях должны будут предоставить колерный паспорт, если они планируют изменить внешний вид фасада. При этом новые правила не относятся к многоквартирным домам и объектам культурного наследия, а также частным домам, гаражам и некапитальным объектам, в том числе киоскам.

В принятом документе также вводится понятие «комплексный проект благоустройства». Он будет разрабатываться для отдельных территорий в городском центре, а также в местах, обращённых на улицы особого градостроительного значения — магистрали городского значения.

Как рассказал депутат Илья Власов, суть принятого решения – в приведении фасадов к единому стилю и единому архитектурному облику, чтобы старые и строящиеся здания были в так называемой привязке, в едином стилевом и цветовом решении.

«Мы стараемся привести город к единому стилю. Сейчас совместно с коллегами проработали механизмы реализации новых правил. Проект вступит в силу 1 марта 2025 года, после чего собственникам зданий будет дан определённый период для оформления зданий, которые находятся в границе городского центра и на улицах градостроительного значения. Это будет 60 месяцев. Для тех собственных зданий, которые не входят в эти границы, – 120 месяцев», — отметил депутат.

Константин Долгановский

Введут туристический налог

На пленарке думы депутаты также утвердили одно из важных решений по развитию туристической привлекательности краевой столицы – введение туристического налога. С докладом по этому вопросу выступила заместитель главы Перми Яна Фурман. Она пояснила, что туристический налог будет взиматься с 1 января 2025 года. Ставка составит 1%, или 100 руб. Оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги предоставления мест временного проживания.

В то же время от налога освободят льготников, а также жителей Пермского края, имеющих регистрацию, детей до 18 лет и лиц, оформивших временную прописку по месту пребывания.

Согласно предварительным расчётам, в 2025 году доходы от туристического налога составят около 53 млн руб., а в 2026 и 2027 годах – по 70,6 млн руб. Полученные деньги депутаты обещают направить на развитие отрасли.

Отметим, туристический налог – это нововведение в Перми. По мнению властей, в городе много интересных достопримечательностей, но для привлечения туристов, чтобы люди приезжали сюда вновь и вновь, нужно комплексно подходить к созданию комфортных условий, в том числе обеспечивать удобную инфраструктуру.

В ходе обсуждения вопроса первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник отметила, что в последние годы и в связи с 300-летием краевой столицы много говорится о развитии туризма, и есть реальное подтверждение роста интереса к нашему городу со стороны туроператоров и жителей из других регионов и стран. Всё это выражается в виде роста турпотока. Но этот интерес нуждается в системной подпитке.

«У нас есть расходное обязательство города по поддержке туризма. Однако для того, чтобы содержать в порядке инфраструктуру, обновлять навигацию по городу, средств требуется больше. И вот мы входим в такую новую историю с туристическим налогом, а полученные средства будем вкладывать в отрасль, чтобы она развивалась и работала на позитивный внешний имидж Перми, на привлечение к нам гостей», – отметила Наталья Мельник.

Пресс-служба Пермской городской думы

Проездные станут дешевле

Значимый для многих пермяков вопрос об экономии проезда в общественном транспорте тоже не остался без внимания депутатов. Было принято решение с 1 ноября этого года снизить стоимость проездного билета для школьников с 1100 до 777 руб. При этом тариф на 15 дней будет упразднён, поскольку его стоимость на сегодняшний день идентична предлагаемой. Таким образом, месячный проездной для школьников будет стоить почти на 50% дешевле, чем 5 лет назад, несмотря на инфляцию. Для сравнения: в 2018 году проездной для учащихся стоил 1440 руб. и предлагал лишь 120 поездок в месяц.

К решению изменения стоимости проездных власти пришли после опроса родителей Перми. Выяснилось, что ежемесячно они выделяют порядка 700-800 руб. на проезд для ребёнка, однако не всегда дети оплачивают проезд. В департаменте считают, что вводимая инициатива позволит снизить количество безбилетных пассажиров, поскольку родители будут чаще приобретать проездные для детей, а средства будут поступать сразу в бюджет.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, депутаты приняли принципиальное решение по снижению стоимости месячного проездного для школьников. Надеюсь, эту новость позитивно воспримут родители. Мы ориентировались как раз на мнение общественности. Посмотрим по итогам, как отреагирует спрос, насколько востребованной будет наша инициатива», – пояснил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

На сегодня в Перми действует 45 пунктов продажи проездных, а в начале ноября планируется акция по их распространению в школах. Для этого нужно заполнить соответствующее заявление в учебном заведении до 8 ноября. Когда карту выдадут, её можно будет пополнить необходимой суммой. Удобнее всего это сделать через приложение «Транспортная карта Пермь».

Администрация Перми

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