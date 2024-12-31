В 2024 году почти 1400 людей в беде получили помощь в «Территории передышки» Нуждающимся помогли найти работу, временное жильё и восстановить документы Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено фондом "Территория передышки"

В этом году в пермскую благотворительную организацию «Территория передышки» за помощью обратились 1359 человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«За этот год вместе с коллегами из СМИ мы помогли 1359 людям, которые оказались на улице или на грани бездомности. 1359 человек почувствовали, что они не одни в этом мире и что им есть на кого положиться», — рассказала «Новому компаньону» специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жикина.

В 2024 году продолжил работу дневной центр помощи, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. С начала года помощь в центре оказали 461 человеку, из них 251 человек обратился впервые.

За год 240 человек получили консультацию специалистов по социальной работе, 56 человек — помощь юриста, а 35 человек — помощь психолога. Для 16 человек было оплачено восстановление паспорта, а для шести — билеты в другие населённые пункты, где у них есть собственное жильё или работа с проживанием. Ещё девяти подопечным помогли с временным проживанием в хостеле до трёх месяцев.

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