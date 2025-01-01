Колледжу олимпийского резерва Прикамья присвоили имя баскетболиста Сергея Белова Инициатива поступила в феврале Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Прикамья во время пленарного заседания 20 марта поддержало инициативу о присвоении ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» имени известного баскетболиста Сергея Белова. Предложение об увековечении имени спортсмена поступило в парламент в начале февраля.

Как отметила глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова, на базе колледжа функционирует академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду положил начало клубу «Парма». По словам министра, присвоение учреждению имени олимпийского чемпиона будет способствовать дальнейшему развитию учреждения и укреплению статуса баскетбольной столицы.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих доабвил, что принятие этого постановления является важным и символичным решением. «Сергей Белов был выдающимся спортсменом. Его имя навсегда вписано в историю не только российского, но и мирового баскетбола. Уверен, что это решение станет дополнительным стимулом для молодых спортсменов, они смогут вдохновляться его примером и стремиться к новым высотам в спорте», – подчеркнул спикер.

Сергей Белов является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России, членом Зала славы баскетбола. В прошлом году его имя также было увековечено на Аллее славы в Перми.

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