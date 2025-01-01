Пермскому колледжу могут присвоить имя известного баскетболиста Сергея Белова Вопрос рассмотрят на ЗС в марте Поделиться Твитнуть

Сергей Белов

Архив ИД «Компаньон»

Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в краевой парламент внесён проект постановления об увековечивании имени Сергея Белова в названии колледжа олимпийского резерва (ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»). Ранее с такой инициативой к властям обращался коллектив учебного заведения.

Сергей Белов – советский баскетболист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, тренер. Он также является Заслуженным мастером спорта СССР и Заслуженным тренером России, членом Зала славы баскетбола. По его инициативе в 2009 году в колледже была создана «Академия баскетбола», на базе которой впоследствии сформировался профессиональный клуб «Парма». Выпускники этой академии продолжают сейчас свои спортивные карьеры в клубах, а также активно занимаются тренерской работой в Пермском крае и по всей России.

Ожидается, что данный проект будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в марте, сообщает пресс-служба краевого парламента.

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