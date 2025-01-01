Депутаты выбрали нового главу Косинского округа Прикамья Илья Никонов приступит к исполнению обязанностей с 21 марта Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Косинского округа 20 марта единогласно поддержали кандидатуру бывшего главы Чазевского сельского поселения Ильи Никонова на пост нового главы территории.

По данным телеграм-канала «На местах», он приступит к исполнению обязанностей с 21 марта.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале марта конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы территории. Среди основных претендентов были Илья Никонов и индивидуальный предприниматель Евгений Бельчиков.

Напомним, с 2020 года округ возглавлял Эдуард Засухин, однако в июле прошлого года депутаты местной думы приняли его отставку. Среди причин ухода Засухина с должности назывались слабые показатели развития муниципалитета и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов региона.

Тогда врио руководителя округа на период конкурсных процедур назначили заместителя главы администрации по экономике и инфраструктуре Светлану Захарченко.

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