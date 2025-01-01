Главу Косинского округа Прикамья выберут 21 марта На этот пост претендуют индивидуальный предприниматель и экс-глава сельского поселения Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Косинского муниципального округа

В Косинском округе Пермского края по итогам заседания конкурсной комиссии определили кандидатов на должность главы территории. За пост поборются бывший глава Чазевского сельского поселения Косинского района Илья Никонов и индивидуальный предприниматель Евгений Бельчиков.

Депутаты местной думы должны рассмотреть вопрос об избрании главы округа 21 марта.

Напомним, с 2020 года округ возглавлял Эдуард Засухин. В июле прошлого года депутаты местной думы приняли его отставку. Среди причин ухода Засухина с должности назывались слабые показатели развития муниципалитета и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов региона.

Вместо него временно исполняющим полномочия руководителя округа на период конкурсных процедур была назначена заместитель главы администрации по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко.

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