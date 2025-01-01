Один из соучастников убийства пермского бизнесмена Александра Лукова уехал на СВО В начале марта Роман Широков заключил контракт с Минобороны РФ Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Сын убитого пермского бизнесмена Александра Лукова Денис рассказал СМИ, что Роман Широков, который проходит по делу в качестве соучастника преступления, подписал контракт с Минобороны РФ и 6 марта отправился из СИЗО на СВО. О новом повороте в деле об убийстве своего отца сын узнал от адвокатов.

«Следственные органы подтвердили мне эту информацию. Обвиняемый решил участвовать в СВО сразу после ознакомления с материалами дела», — пояснил Денис Луков изданию 59.ru.

По его словам, другие обвиняемые попросили судить их с участием присяжных.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году стало известно, что семья застреленного пермского бизнесмена Лукова пытается вернуть права на недвижимость. Его сын Денис рассказал, что конфликт между отцом и другим предпринимателем, Русланом Шардаковым, случился из-за ситуации с недостроенным зданием по ул. Цимлянской, 23а, которое изначально принадлежало погибшему.

Напомним, 5 октября 2023 года в Перми убили бизнесмена Александра Лукова. В тот день он приехал к своему бару на ул. Первомайской, а когда вышел из машины, в него несколько раз выстрелили. Бизнесмен погиб на месте. Следком по региону возбудил уголовное дело, а в декабре того же года предполагаемого заказчика убийства задержали. Обвинение предъявили бывшему партнёру убитого по бизнесу Руслану Шардакову.

Позже были задержаны два предполагаемых посредника в организации убийства. Это Андрей и Роман Широковы (отец и сын). Непосредственного убийцу пока так и не нашли.

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