Алёна Бронникова Семья убитого пермского бизнесмена Александра Лукова пытается вернуть права на недвижимость Стали известны новые подробности Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Семья застреленного в прошлом году пермского бизнесмена Александра Лукова пытается вернуть права на недвижимость. Его сын Денис поделился с 59.ru новыми подробностями. По его мнению, конфликт между отцом и другим предпринимателем, Русланом Шардаковым, случился из-за ситуации с недостроенным зданием по ул. Цимлянской, 23аа, которое изначально принадлежало погибшему.

Луков переоформлял право владения зданием на своих знакомых и партнёров, когда передал недострой Сергею Кривцову, по его просьбе в 2005 году было решено переоформить права через формальную сделку купли-продажи на Руслана Шардакова. Согласно предварительному договору, тот должен был до 30 ноября 2022 года подписать основной договор, передав, тем самым, Лукову право собственности в 70% на здание. Однако тот стал уклоняться от обязательства и позже оформил права на этот объект на своего несовершеннолетнего сына через договор дарения.

Луков обратился в Орджоникидзевский районный суд с двумя исковыми заявлениями. Он потребовал обязать бывшего партнёра заключить договор купли-продажи и признать договор дарения недостроя недействительным. В июне 2023 года суд оставил требования Лукова без удовлетворения, бизнесмен обжаловал решение в краевом суде, а 5 октября его убили.

Апелляцию убитого рассмотрели в июле, суд признал договор дарения торгового здания недействительным. По решению судьи, права на объект должны вернуться Шардакову. Второй иск ещё рассматривают в краевом суде. В районном — он проиграл дело. При этом, как сообщает издание, семья Лукова возмущена отношением судьи, которая после смерти бизнесмена оставила иск без рассмотрения «в связи с повторной неявкой Лукова А.И. без уважительной причины». В связи с этим в судебную квалификационную коллегию была подана жалоба на судью.

Напомним, 5 октября прошлого года в микрорайоне Молодёжном убили 59-летнего предпринимателя, владельца местного мини-рынка Александра Лукова. Киллер пришёл в бар, принадлежащий бизнесмену, и застрелил его. Тело предпринимателя обнаружили на крыльце бара. Позже арестовали предполагаемого заказчика — экс-партнёра Лукова Руслана Шардакова, а также киллера и его пособника.

Напомним, пермского бизнесмена Александра Лукова убили 5 октября 2023 года. Он приехал к своему бару на ул. Первомайской, а когда вышел из машины, в него несколько раз выстрелили. Бизнесмен погиб на месте. Региональный следком возбудил уголовное дело. В декабре предполагаемый убийца был задержан. Обвинение предъявили его бывшему партнёру по бизнесу Руслану Шардакову.

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