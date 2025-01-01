Новым министром агропромышленного комплекса Пермского края станет Анна Быкова Она вступит в должность 21 марта Поделиться Твитнуть

Краевой минсельхоз возглавит Анна Быкова, которая в настоящее время является руководителем Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на собственные источники.

Новую должность Анна Быкова займёт 21 марта.

Это назначение обсуждалось пермскими СМИ ещё в феврале. Анна Быкова в 2006 году окончила НИУ ВШЭ-Пермь и осталась работать в вузе сначала в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, а затем заместителя декана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов.

Окончив аспирантуру в НИУ ВШЭ-Москва, в 2011 году Быкова защитила диссертацию кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Напомним, бывший глава краевого минсельхоза Павел Носков уволился 28 февраля по собственному желанию. С 1 марта обязанности руководителя министерства исполняет Юрий Крестьянников, бывший заместитель Носкова.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.