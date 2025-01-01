В министры агропрома Прикамья прочат Анну Быкову Она возглавляет Агентство по развитию предпринимательства Поделиться Твитнуть

Руководителем министерства агропромышленного комплекса Пермского края может стать Анна Быкова. Сейчас она является главой регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает «В курсе.ру».

В пресс-службе краевого правительства «Новому компаньону» согласились прокомментировать кадровые перестановки только тогда, когда будут приняты соответствующие решения.

Напомним, 19 февраля стало известно, что минагро Прикамья покидает Павел Носков, который был министром с 2021 года. Сообщалось, что 28 февраля он покинет свой пост, а и.о. министра назначат его заместителя Юрия Крестьянникова.

О причинах увольнения не говорилось. По одной из версий, Павел Носков уходит по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Анна Быкова в 2006 году окончила НИУ ВШЭ-Пермь и осталась работать в вузе сначала в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, а затем заместителя декана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов.

Окончив аспирантуру в НИУ ВШЭ-Москва, в 2011 году Быкова защитила диссертацию кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

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