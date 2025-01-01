Объявлен поиск подрядчика на создание экспозиции музея «Пермский период» Завершение всех работ запланировано к 30 декабря 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: презентация музея

Пермский краеведческий музей объявил о поиске компании, которая займётся созданием экспозиции «Пермский период» на территории Завода Шпагина. Согласно конкурсной документации, исполнитель контракта должен будет оформить музейное пространство, включая стены, полы, потолки и фасады, а также установить мультимедийное и серверное оборудование, LED-экраны и системы аудиогидов. Процесс создания музея будет разделён на несколько этапов.

Ключевая экспозиция будет представлена в залах «Земля», «Герои науки», «Начало начал», «Пермское море», «Пещеры», «Суша. Ящеры», «Вымирания», «Плейстоцен», «Космос» и «Новое начало». В музее также планируется разместить многофункциональное пространство, магазин сувениров, открытую лабораторию, сенсорную комнату и офисные помещения.

Подрядчика должны определить не позднее 11 апреля. Как пишет «Рифей», завершение всех работ запланировано к 30 декабря 2026 года. Стартовая цена контракта составляет 294,2 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» уже писал об этом проекте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.