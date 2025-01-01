В прокуратуре прокомментировали приговор осуждённой за убийство сына пермячке В ведомстве Ирину Шатову назвали «молодой несчастной женщиной» Поделиться Твитнуть

Прокурор Светлана Плотникова

Максим Артамонов

После решения Пермского краевого суда по резонансному уголовному делу Ирины Шатовой, которую приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство сына, свою позицию высказали представители прокуратуры.

Старший прокурор отдела гособвинителей Светлана Плотникова, отвечая на вопросы журналистов о том, довольна ли сторона обвинения вынесенным приговором, сообщила: «Нельзя быть довольным назначенным сроком, так как суд назначил наказание, близкое к тому, что было предложено стороной обвинения на стадии прений».

Также Плотникова охарактеризовала осуждённую пермячку.

«Это несчастная женщина, которая ввиду совершённого преступления будет вынуждена провести долгое время в местах лишения свободы», — сказала Светлана Плотникова.

Прокурор отметила, что ведомство пока не ставит вопрос об обжаловании приговора.

Как ранее писал «Новый компаньон», гособвинение требовало приговорить Шатову к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы на один год.

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