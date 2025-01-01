Осуждённая на 18 лет за убийство сына пермячка и её адвокат обжалуют приговор На подачу апелляции у них есть 15 суток Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Как рассказал адвокат пермячки Ирины Шатовой Владимир Обухов, они вместе с подзащитной планируют подать апелляцию на вынесенный краевым судом приговор. Сегодня по решению судьи Шатову приговорили к 18 годам лишения свободы за жестокое убийство девятилетнего сына.

«Приговор чрезмерно суров. Не учтены фактические обстоятельства и те обстоятельства, которые привели к совершению данного преступления», — сообщил Обухов.

По словам защитника, в тот момент Шатова «находилась в несколько изменённом состоянии сознания», и это повлияло на её действия. Изначально женщина действительно намеревалась покончить с собой, отметил он.

На подачу жалобы у стороны защиты есть 15 суток.

Напомним, гособвинение требовало для Шатовой 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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