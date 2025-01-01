На стройплощадке нового корпуса лицея №3 в Перми начались подготовительные работы Поделиться Твитнуть

В Перми, по ул. Свиязева, 15, началась подготовка к строительству нового корпуса лицея №3 им. В.А. Штэфана. В данный момент идёт установка ограждения и укладка дороги; согласно полученным разрешениям проводится снос зелёных насаждений, включая деревья, кустарники и лиственную поросль. По информации пресс-службы мэрии, снос выполняется в соответствии с Правилами благоустройства, и после завершения строительства запланированы компенсационные высадки растений ценных видов.

Напомним, муниципальный контракт на проектирование, инженерные изыскания и строительные работы подписан с ООО «Кинетика». Общая сумма контракта составляет 1,3 млрд руб., а работы должны быть завершены до 2026 года.

По проекту здание будет состоять из 4 этажей и сможет вмещать 1050 учеников. Внутри школы предусмотрены не только учебные классы и мастерские, но и актовый зал на 372 места, библиотека, пространство для коворкинга, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, а также медицинский кабинет с процедурной и столовая с обеденным залом, рассчитанным на 525 мест. Для людей с ограниченными возможностями будет обеспечен доступ на все этажи.

На территории школы разместится спортивная площадка с лыжной, вело- и беговой дорожками, зона для активных игр и места для спокойного отдыха. Также предусмотрено административно-бытовое здание для хранения уличного спортивного снаряжения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что выдано разрешение на возведение в Перми нового корпуса лицея №3.

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