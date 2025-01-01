Алёна Бронникова Выдано разрешение на возведение в Перми нового корпуса лицея с лыжероллерной трассой Контракт заключён с ООО «Кинетика» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство строительства Пермского края

В Индустриальном районе Перми для лицея № 3 построят новый корпус, рядом с которым вместо стадиона оборудуют лыжероллерную трассу. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы Прикамья, краевое минимущество выдало подрядчику разрешение на строительство.

Четырёхэтажный корпус на 1050 мест будет расположен по ул. Свиязева, 15. В корпусе запроектированы учебные классы, два спортивных зала, большой актовый зал с помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов, библиотека и столовая. На территории обустроят площадку для гимнастики с тренажёрами и дорожку на 1 тыс. м для занятий бегом, велоспортом и лыжами, а также сборно-стационарную трибуну на 75 мест.

Конкурс на разработку проектной документации и строительство корпуса в прошлом году выиграло ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»). Стоимость работ составляет 1,3 млрд руб. Завершить работы компания должна до 2026 года. Как сообщают краевые власти, подрядчик готовится приступить к строительным работам.

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