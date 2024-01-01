В Перми школу на 1050 мест построит ООО «Кинетика» Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Как сообщили в региональном минзакупок, ООО «Кинетика» (бывший ЖБК-Строй) стало победителем конкурса на разработку проектной документации и строительство школы в Индустриальном районе Перми. Стоимость работ составила 1,3 млрд руб., и в настоящее время ожидается подписание контракта.

Новое здание школы будет расположено по адресу ул. Свиязева и рассчитано на 1050 учащихся. В нём будет 42 класса для учеников с 5 по 11 класс, а также различные кабинеты, включая иностранных языков, физики, биологии, химии, информационных технологий, изобразительного искусства, музыки, ОБЖ, мастерских, кулинарии, медиацентр и радиоузел.

Территория школы будет разделена на функциональные зоны, включая физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, полосой препятствий, беговыми дорожками, площадкой для волейбола и баскетбола, прыжковой ямой, а также зоной активного отдыха с площадкой для физической подготовки и тренажёрным залом под открытым небом.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2026 года.

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