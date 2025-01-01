Пермячки заразились кишечной инфекцией после посещения ресторана Суд взыскал с заведения по 80 тысяч рублей в пользу каждой пострадавшей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми две девушки заразились сальмонеллёзом после посещения ресторана «Перчини». Они обратились в суд с иском к управляющему заведением ООО «Тесоро» с требованием взыскать с компании в общей сумме более 300 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, инцидент произошёл ещё в июле прошлого года. После посещения ресторана пермячки обратились в медучреждение с симптомами отравления. У обеих был диагностирован сальмонеллёз. Досудебные претензии о возмещении ущерба к заведению остались без ответа.

Краевой Роспотребнадзор провёл проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. В частности, зафиксированы встречные потоки сырья и готовой продукции, хранение сырой и готовой продукции в одном холодильнике, в пробе салата "Цезарь с креветками" обнаружены бактерии группы кишечных палочек и пр.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ООО "Тесоро", а также директора и повара ресторана протоколов об административном правонарушении, привлечения их к административной ответственности по ст. 6.6 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Нарушения имели место и в июле прошлого года, а истцы по данному гражданскому делу были признаны потерпевшими по делу об административном правонарушении», — сообщили в суде.

В пользу одного истца суд взыскал причинённый ущерб в сумме почти 5 тыс. руб. и штраф 27,5 тыс. руб., в пользу другого — 5,7 тыс. руб. причинённого ущерба и штраф 27,8 тыс. руб. Ответчик также должен выплатить каждому по 50 тыс. руб. морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что после массового отравления пермяков, покупавших продукцию в сети пекарен «Хлебница», в суды поступило более 25 исковых заявлений с требованием компенсации за заражение сальмонеллой. Во всех случаях ответчиком выступает ИП Юлия Гагарина, являющаяся владелицей этих пекарен.

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