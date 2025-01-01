Отравившиеся в пекарнях «Хлебница» пермяки направили владелице более 25 исков Они требуют компенсации за заражение сальмонеллой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С конца января пострадавшие от отравления в сети пекарен «Хлебница» в Перми подали в суды более 25 исковых заявлений, добиваясь от предприятия компенсации за заражение сальмонеллой. Как пишет «Рифей», первое заявление было зарегистрировано 28 января, а последнее — 5 марта. Во всех случаях ответчиком выступает ИП Юлия Гагарина, являющаяся владелицей этих пекарен.

Напомним, массовое отравление в сети пекарен «Хлебница» случилось в конце 2024 года. Около ста жителей Перми, приобретавших готовую продукцию в данных пекарнях, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у них сальмонеллёз. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. После инспекции Роспотребнадзора несколько пекарен были закрыты.

По уголовному делу также проходит исполнительный директор пермской сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая. В марте Свердловский районный суд смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. Юлия Гагарина останется под домашним арестом минимум до 9 мая.

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