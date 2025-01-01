Исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми смягчили меру пресечения

Индивидуальный предприниматель осталась под домашним арестом

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Свердловский районный суд

Фото: vk.com/sverdlovsky.perm

Свердловский районный суд смягчил меру пресечения исполнительному директору пермской сети пекарен «Хлебница» Ксении Троицкой. Как сообщает Properm.ru, её отпустили под запрет определённых действий.

Следствие ходатайствовало также о продлении домашнего ареста индивидуальному предпринимателю сети Юлии Гагариной. Ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом на прошлой неделе. Предпринимательницу оставили под домашним арестом до 9 мая.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения начали массово обращаться жители Перми с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор выявил случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением купленных продуктов в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Ксения Троицкая и Юлия Гагарина были отправлены под домашний арест до 9 марта.

Одна из закрытых на 80 дней точек в Дзержинском районе возобновила деятельность в феврале. Как сообщили тогда судебные приставы, в пекарне были устранены нарушения. Точка по-прежнему принадлежит ИП Юлии Гагариной.

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