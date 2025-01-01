Исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми смягчили меру пресечения Индивидуальный предприниматель осталась под домашним арестом Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд смягчил меру пресечения исполнительному директору пермской сети пекарен «Хлебница» Ксении Троицкой. Как сообщает Properm.ru, её отпустили под запрет определённых действий.

Следствие ходатайствовало также о продлении домашнего ареста индивидуальному предпринимателю сети Юлии Гагариной. Ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом на прошлой неделе. Предпринимательницу оставили под домашним арестом до 9 мая.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения начали массово обращаться жители Перми с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор выявил случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением купленных продуктов в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек. По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Ксения Троицкая и Юлия Гагарина были отправлены под домашний арест до 9 марта.

Одна из закрытых на 80 дней точек в Дзержинском районе возобновила деятельность в феврале. Как сообщили тогда судебные приставы, в пекарне были устранены нарушения. Точка по-прежнему принадлежит ИП Юлии Гагариной.

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