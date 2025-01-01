Алёна Бронникова В пекарне пермской сети «Хлебница» на Парковом устранены нарушения Судебные приставы прокомментировали информацию о возобновлении работы заведения Поделиться Твитнуть

В пекарне «Хлебница» на пр. Парковом, 9в в Перми, деятельность которой была приостановлена на 80 дней, устранены нарушения. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

По информации ведомства, владелица данной точки ИП Юлия Гагарина обратилась в суд о досрочном прекращении исполнения наказания. Согласно документу от 10 февраля, суд удовлетворил ходатайство. Судебный представитель Роспотребнадзора не возражал, поскольку все выявленные ранее недостатки были устранены.

Ранее стало известно, что закрытая по решению суда на 80 суток из-за отравлений пекарня на пр. Парковом продолжает функционировать. Точка по-прежнему принадлежит ИП Юлии Гагариной, которая на время расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, находится под домашним арестом. СМИ со ссылкой на Дзержинский районный суд сообщили, что срок запрета суда на ведение деятельности ещё не вышел, решение не было обжаловано, вступило в законную силу и передано судебным приставам.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. В Роспотребнадзоре зафиксировали случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением пострадавшими купленных продуктов в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек, в том числе на пр. Парковом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.