Алёна Бронникова Закрытая на 80 суток из-за отравлений пекарня в Перми вновь функционирует Решение суда обжаловано не было Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Закрытая на 80 суток пекарня «Хлебница» (пр. Парковый, 9в в Перми) вновь начала работу. Заведение изменило название на вывеске на выходной группе, однако владельцем, судя по чеку, осталась предпринимательница Юлия Гагарина, которая на время следствия находится под домашним арестом.

На работу точки общепита по данному адресу под новым названием «Пекарня» обратили внимание читатели 59.ru. Внутри заведение выглядит как раньше. Пекарни «Хлебница» работают в Перми по франшизе, часть принадлежит кировскому ООО «Витрина», но чеки в пекарне под новой вывеской выдаются именно от ИП Юлии Гагариной.

Срок запрета суда на ведение деятельности ещё не вышел. В Дзержинском суде изданию сообщили, что решение не было обжаловано, оно вступило в законную силу и было передано судебным приставам.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. В Роспотребнадзоре зафиксировали случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением пострадавшими купленных продуктов в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек, в том числе на пр. Парковом.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Исполнительный директор сети Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина были отправлены под домашний арест до 9 марта. В конце января Индустриальный районный суд приостановил деятельность ещё одной пекарни — по ул. Советской Армии, 27. Оспорить запрет на работу этой торговой точки владелице не удалось.

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