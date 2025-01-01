Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Александр Леонов стал креативным директором пермского музея современного искусства PERMM покажет «Ротонду» Александра Бродского и «Каску» Рустама Исмагилова Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Музей современного искусства PERMM открывает новую выставку — первую в 2025 году и первую после увольнения директора музея Наили Аллахвердиевой.

Выставка разместится в Белом зале — самом высоком среди помещений музея. Она будет посвящена знаменитой инсталляции «Ротонда» художника и архитектора Александра Бродского.

В аннотации к выставке говорится:

«Ротонда» — масштабное произведение, которое объединяет архитектуру и искусство, создавая пространство для размышлений, созерцания и диалога. Инсталляция воплощает архетипичную форму круглого здания, вдохновлённую древними культовыми сооружениями, но переосмысленную в контексте современного искусства.

«Ротонда» Александра Бродского — это не просто объект, а символ, который связывает прошлое и настоящее. Собранная из найденных дверей, она становится аллегорией исчезающих реальностей, ностальгии по утраченной гармонии и необходимости осмысления времени. Внутреннее пространство инсталляции предлагает посетителям свободу интерпретации: каждый может выбрать свой маршрут, найти собственные ракурсы и наполнить её своими смыслами.

Инсталляция состоит из трёх уровней, каждый из которых несёт собственный смысл: Первый уровень символизирует бесконечное движение и ожидание. Второй уровень раскрывает потенциал созерцания через психоаналитическую практику. Третий уровень — это пространство полной свободы, где сознание выходит за пределы структур в мир грёз и импульсов.

Эта конструкция представляет собой метафору «Чистой архитектуры», освобождённой от функциональности и практичности. Она акцентирует внимание на эстетике формы, гармонии пространства и взаимодействии человека с окружением.

Арт-объект имеет славную и непростую историю: «Ротонда» была создана в 2009 году и за 16 лет успела стать частью различных культурных контекстов, например была выставлена в парке Тюильри в Париже. В Перми она выставлялась рядом с первым помещением музея современного искусства — Речным вокзалом и была источником бурной полемики, которая даже вылилась в акт вандализма: в ночь на 30 апреля 2010 года неизвестные бросили в ротонду канистру с бензином. К счастью, пожара не произошло, потому что деревянные детали сооружения обработаны специальным составом.

В нынешнем году художнику и архитектору Александру Бродскому исполняется 70 лет. Музей PERMM обладает одной из крупнейших коллекций произведений Бродского в мире — она насчитывает 35 работ. Нынешний выставочный сезон музей посвящает юбилею выдающегося автора и намерен презентовать эту коллекцию в серии выставок. «Ротонда» станет первой экспозицией в этом ряду.

Куратором нынешней выставки выступил архитектор Александр Леонов. Именно он был автором проекта реновации бывшего автосалона «Телта МБ» и превращения его в музей. Недавно он стал новым креативным директором Музея современного искусства PERMM.

Следующая выставка, которая должна открыться к 9 Мая, будет представлять собой инсталляцию, которую создают в соавторстве пермский скульптор Рустам Исмагилов и Александр Леонов. Она будет посвящена солдатской каске. Как известно, в годы Великой Отечественной войны все каски для советской армии производили в Прикамье — в Лысьве. Именно этому факту и будет посвящена инсталляция.

Выставка «Ротонда» (6+) открывается в PERMM 22 марта.

Между тем, продолжается судебный процесс по иску прокуратуры к музею PERMM и его бывшему директору Наиле Аллахвердиевой. Надзорное ведомство, усмотревшее конфликт интересов в действиях бывшего директора музея, настаивает на изменении формулировки в приказе о её увольнении с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

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