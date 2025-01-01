Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Две пермские институции получат от Фонда Потанина почти 9 млн рублей В школе дизайна «Точка» будет создан музей Поделиться Твитнуть

Каталог произведений учеников школы "Точка". Фото: Никита Ажеев

Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал список победителей конкурсов в рамках программы «Музей без границ».

Программа этого года состояла из трёх музейных конкурсов: «Музей 4.0», «Индустриальный эксперимент» и «Креативный музей». Победителями стали 45 проектов, общая сумма поддержки превышает 243 млн руб.

Среди победителей конкурса «Музей 4.0» значится проект пермской школы дизайна «Точка» «Что это?» Музей школы дизайна «Точка». Учреждение получит 4,2 млн руб. на создание школьного музея. «Новый компаньон» уже писал о проходивших в школе выставках; за 12 лет существования «Точки» её ученики создали немало образцов креативного дизайна, достойных собственного музея.

В конкурсе «Креативный музей», как уже сообщал «Новый компаньон», фонд поддержал проект Пермского краеведческого музея «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах». Согласно информации музея, в конкурс было подано 174 заявки, и лишь 10 из них стали победителями. Фонд Потанина информирует, что сумма гранта для гастрономического проекта в Хохловке составит 4,7 млн руб. Это первый негосударственный грант в 45-летней истории архитектурно-этнографического музея под открытым небом.

Конкурс «Креативный музей» является частью программы «Музей без границ» и проводится с 2021 года. К моменту принятия закона о развитии креативных (творческих) индустрий в России в июле 2024 года фонд Потанина поддержал уже 60 креативных музейных проектов.

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