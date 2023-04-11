Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Книга стала лучшим подарком Школа дизайна «Точка» отмечает десятилетие Поделиться Твитнуть

Автор фото Никита Ажеев

Редко когда на школьное событие собирается такая яркая и представительная компания, как в школе дизайна «Точка» 6 апреля, — дизайнеры, архитекторы, рекламщики, музейщики… Многие из них в этой школе преподают, но не все; презентация каталога выставки «ИДИ», прошедшая в рамках «дизайнерского четверга», заинтересовала профессиональное сообщество в целом.





Увесистый каталог интересен не только тем, что сам по себе является шедевром дизайна и полиграфии, и не только тем, что в нём собраны лучшие работы воспитанников школы за 10 лет: кроме всего прочего, в книге подробно описана образовательная система, которая годами складывалась в «Точке», и этот опыт наверняка окажется полезен и востребован, ведь аналогов «Точки» в России нет.





Эта система развития творческих способностей детей уникальна, и выставка «ИДИ», которая прошла в музее PERMM в 2020 году, наилучшее тому подтверждение. Выставка вместе с одноимённой образовательной программой («ИДИ» расшифровывается как «Искусство ДИзайна») в 2021 году стала лауреатом «Инновации» — главной российской премии в области современного искусства. Уникальный случай, можно сказать, прецедент: детский проект стал лауреатом высокой профессиональной премии.





Каталог «ИДИ», как и саму выставку, готовила совместная команда музея и преподавателей школы — дизайнеры, художники, педагоги, иллюстраторы, фотографы, видеографы — под руководством главного редактора проекта Анастасии Шипицыной. Результат — роскошное подарочное издание, 360 страниц, на которых — более ста проектов учеников школы, раздел о создании выставки и архив курсов и методов преподавания дизайна — от придумывания идеи до разработки продукта: архитектурной концепции, сценографии или гейм-дизайна.





По словам директора школы «Точка» Натальи Бурдиной, книга запечатлела не только знаменитую выставку, но и всю историю школы за 10 лет, все её лучшие результаты.





На презентации выступила директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева, в речи которой звучали такие прекрасные слова, как «пермский перфекционизм», «пермский минимализм» и «пермская серебристость» — воплощением всех этих тонких качеств, по мнению искусствоведа, стали школа «Точка» и работы её воспитанников, о которых директор музея говорит, что «дети сами не понимают, что создают шедевры».





«Точка», открывшаяся в 2013 году, стала одним из последних детищ «пермской культурной революции» и, как и курирующий её музей, демонстрирует редкую для продуктов этого процесса выживаемость и стойкость.





Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM:





— Школа дизайна «Точка» — единственная из городских школ, превратившая дизайн в своё профильное направление и уже почти десять лет обучающая выпускников мыслить творчески и универсально, улучшая и меняя жизненное пространство вокруг себя. Выставка «ИДИ», посвящённая размышлениям учеников и преподавателей «Точки» о взаимоотношениях дизайна и искусства, стала промежуточным итогом совместной работы школы и музея. Тема искусства и дизайна была во многом предопределена, учитывая, что в «Точке» преподают и дизайнеры, и художники. Визуальная концепция выставки была выстроена вокруг геометрии цилиндра: в зависимости от угла зрения эту фигуру можно воспринимать как объёмный цилиндр, как круг или как прямоугольник, что, по мнению создателей выставки, можно считать примером магической универсальности предмета и необходимости наблюдателя.





Школа «Точка» — одна из самых ярких образовательных инициатив города. И мне, и команде музея хотелось рассказать об этой уникальной школе, показать её достижения, потому что нет уверенности, что в Перми по-настоящему осознают, какое чудо растёт прямо здесь и сейчас, на одной территории с пермскими моторами, богами, над древним Пермским морем. Сильная сторона «Точки», то, что отличает её от других творческих школ и сближает с PERMM, — отсутствие «коридоров» в мышлении преподавателей и учеников. Каждый новый проект — это эксперимент и маленькое открытие. Это очень вдохновляющий, уникальный подход в современном школьном образовании в целом, он даёт ученикам возможность стремительно наращивать навыки и мышление, помогает преодолевать часто крайне стандартизированную матрицу школьного образования.





Результаты процесса творческого образования можно увидеть не только на страницах каталога: выставка «ИДИ» частично перекочевала в здание школы, и любой посетитель «дизайнерских четвергов», которые арт-директор школы Никита Семёнов устраивает раз в месяц, может полюбоваться её экспонатами.





Вот школьные тетрадки с одинаковыми синими обложками, но на каждой из них — лист дерева, и на одном листе «прожилки» идут параллельными полосками, а на другой — клеточками; не открывая тетрадь, сразу видно, предназначена она для письма или для математики.





Вот пластиковые бутылочки для воды, созданные по такому же принципу: на крышечке бутылки с газированной водой — выпуклые «пупырышки», с негазированной — симметричные вмятинки, так что на ощупь понятно, какая внутри вода.





Вот серия креативных светильников — дети придумывают и изготавливают их под руководством главного пермского мастера световых объектов Петра Стабровского.





Вот целая подборка «бумажной архитектуры» — как и в «большом» профессиональном сообществе, это не только подсобный материал для работы архитектора, но и особое искусство.





Вот плакаты и образцы фирменного стиля: оказывается, дети стали авторами фирменного стиля для Сада соловьёв и театра «немхат», для акции «Цветы жизни» фонда «Дедморозим» и для многих других известных в Перми институций и проектов.





Школа «Точка» не просто творчески продвигает детей — она даёт им крепкие профессиональные навыки, а ещё дарит интересную жизнь и настоящее счастливое детство благодаря участию в городских событиях и проектах, таких, например, как образовательная программа Дягилевского фестиваля или городской микро-стрит-арт.





Издание каталога «ИДИ» стало лучшим подарком на 10-летие школы, но далеко не единственным. События этого года связаны с темой дружбы: уже прошли хакатоны в области IT и дизайна game.zin, идёт подача заявок на всероссийский конкурс дизайна среди школьников «Точка внимания»: дети придумывают и создают предметы, которые помогают подружиться. Готовится летняя смена для ребят из разных пермских школ «Восемь способов подружиться» с заданиями от дизайнеров. Осенью пройдёт ежегодный фестиваль «Вокруг Точки»: лекции и мастер-классы приглашённых экспертов, музыка, еда и маркет от партнёров школы.

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