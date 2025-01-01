Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Художникам из России и СНГ предлагают сделать три выставки с пермскими детьми Резиденция «Тут» объявляет open call Поделиться Твитнуть

Творческое пространство "Тут". Фото: Никита Ажеев

«Тут» — творческое пространство детей, подростков и молодых взрослых в Пермской арт-резиденции, открывшееся в декабре 2024 года, — объявляет open call для художников-кураторов, готовых в 2025 году провести в Перми выставки и резиденции, основанные на принципах соучастия, которые являются для «Тут» основополагающими.

К участию приглашаются художники и художественные коллективы из двух человек из России и стран СНГ. Заявляться могут художники старше 21 года, работающие в любых медиа, техниках и жанрах.

Участникам конкурса предлагается разработать концепцию выставки/уличной интервенции и провести творческую лабораторию для детей/подростков по предложенным темам — «Среда обитания» и «Скрытое и удивительное».

Всего состоится три конкурса:

— «Среда обитания»: до 31 марта — подача заявок, до 4 апреля — экспертиза заявок, 5 апреля — объявление результатов отбора; до 7 мая — проведение лаборатории и создание выставки о том, как подростки могут изучать и влиять на пространство, в котором живут;

— «Скрытое и удивительное» (уличный формат): до 27 апреля — подача заявок, до 30 апреля — экспертиза заявок, 1 мая — объявление результатов отбора; до 30 июля — лаборатория и создание уличных проектов. Участники (дети и подростки) узнают о Зелёном кольце Перми, будут исследовать пермские ландшафты и малые реки. Вместе с художником они создадут временные экологичные художественные интервенции в долинах рек и иных уличных пространствах. «Новый компаньон» уже сообщал об этом проекте;

— «Скрытое и удивительное» (выставочный формат): до 27 апреля — подача заявок, до 30 апреля — экспертиза заявок, 1 мая — объявление результатов отбора; до 10 августа — создание выставки. Авторы арт-объектов (дети) будут исследовать тему малых рек, результаты исследования будут презентованы в виде выставки в арт-резиденции.

По итогам open call по каждой теме будет выбран один проект от художника или художественного дуэта. Победитель получит бюджет на реализацию проекта в размере 200 тыс. руб., гонорар — 80 тыс. руб., оплату проживания в Перми на время реализации проекта и возможность продемонстрировать итоги работы в Пермской арт-резиденции. Работа художника предполагается в обязательной связке с куратором от команды резиденции.

Выбирать художников будет экспертный совет вместе с командой пространства «Тут». В состав экспертного совета входят: куратор, арт-менеджер, экс-координатор инклюзивных программ в музее «Гараж» и Государственной Третьяковской галерее Мария Сарычева, художница и участница международных резиденций Ульяна Подкорытова, архитектор и преподаватель архитектуры и строительных конструкций для детей и подростков Михаил Бетехтин.

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