Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В «Зелёном кольце» Перми откроется выставка о скрытом и удивительном Арт-объекты для парковых зон создадут дети Поделиться Твитнуть

Творческое пространство "Тут". Фото: Никита Ажеев

В наступившем году в зонах «Зелёного кольца Перми» откроется выставка о скрытом и удивительном, которую создадут дети 7-12 лет вместе с родителями. Проект разработан творческим пространством «Тут», базирующимся в Пермской арт-резиденции.

Как рассказали кураторы творческого пространства, работа начнётся с исследования. Ребята исследуют тайные места и территории, которые скрыты по всему городу в долинах малых рек. В ходе экспедиций и творческих вылазок ребята познакомятся с реками и их жителями, узнают об уникальных природных локациях, будут работать в содружестве с экологами, биологами, историками, местными жителями. По итогам исследований будут созданы арт-объекты для уличных выставок в зоне «Зелёного кольца».

Творческая лаборатория и работа над объектами пройдут в июне—июле 2025 года. Работа выставки пройдёт с августа по октябрь 2025 года и будет сопровождаться публичной событийной программой.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что концепция конкурса по созданию арт-объектов для экомаршрутов была представлена на заседании рабочей группы по вопросам реализации проекта «Зелёное кольцо».





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