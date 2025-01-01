В Перми установят арт-объекты на маршрутах «Зелёного кольца» Конкурс по их созданию пройдёт в рамках фестиваля «Природа города» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании рабочей группы по вопросам реализации проекта «Зелёное кольцо» под руководством мэра краевой столицы Эдуарда Соснина была представлена концепция конкурса по созданию арт-объектов для экомаршрутов.

Планируется, что конкурс состоится в рамках экологического фестиваля «Природа города» по трём номинациям: арт-объект из вторсырья, из природных материалов, а также медиа-арт (фото-, видео- и аудиопроекты). Даты творческого состязания для художников и дизайнеров Перми и других городов будут объявлены в ближайшее время, а работы победителей представят непосредственно на фестивале.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сезонные инсталляции и выставку арт-объектов, которые можно будет увидеть на объектах «Зелёного кольца», создадут ребята из пространства «Тут» в пермской Арт-резиденции. Их можно будет увидеть и в самом выставочном центре.

Ещё одной темой для обсуждения стало включение в проект «Зелёное кольцо» особо охраняемой природной территории «Южный лес». Предварительная концепция благоустройства территории разработана Институтом территориального планирования и предполагает использование экологичных материалов, природных форм, мотивов русской архитектуры, устройство велосипедных и пешеходных дорожек с освещением, благоустройство экотроп, обустройство спортивных, творческих и детских площадок, лыжной трассы, навигации, а также благоустройство пруда.

Отмечается, что концепция обустройства ООПТ разработана в предварительном варианте. В дальнейшем она будет дорабатываться совместно с общественными деятелями и экологами.

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