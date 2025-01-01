В Перми установят арт-объекты на маршрутах «Зелёного кольца»
Конкурс по их созданию пройдёт в рамках фестиваля «Природа города»
На заседании рабочей группы по вопросам реализации проекта «Зелёное кольцо» под руководством мэра краевой столицы Эдуарда Соснина была представлена концепция конкурса по созданию арт-объектов для экомаршрутов.
Планируется, что конкурс состоится в рамках экологического фестиваля «Природа города» по трём номинациям: арт-объект из вторсырья, из природных материалов, а также медиа-арт (фото-, видео- и аудиопроекты). Даты творческого состязания для художников и дизайнеров Перми и других городов будут объявлены в ближайшее время, а работы победителей представят непосредственно на фестивале.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сезонные инсталляции и выставку арт-объектов, которые можно будет увидеть на объектах «Зелёного кольца», создадут ребята из пространства «Тут» в пермской Арт-резиденции. Их можно будет увидеть и в самом выставочном центре.
Ещё одной темой для обсуждения стало включение в проект «Зелёное кольцо» особо охраняемой природной территории «Южный лес». Предварительная концепция благоустройства территории разработана Институтом территориального планирования и предполагает использование экологичных материалов, природных форм, мотивов русской архитектуры, устройство велосипедных и пешеходных дорожек с освещением, благоустройство экотроп, обустройство спортивных, творческих и детских площадок, лыжной трассы, навигации, а также благоустройство пруда.
Отмечается, что концепция обустройства ООПТ разработана в предварительном варианте. В дальнейшем она будет дорабатываться совместно с общественными деятелями и экологами.
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