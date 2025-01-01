Бывший глава фонда капремонта Пермского края стал педагогом Владимир Хлебников трудоустроен в ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Владимир Хлебников. Фото: администрация Кировского района Перми

Бывший гендиректор фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников будет назначен проректором по административно-хозяйственной части Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ).

Как сообщили «Коммерсанту-Прикамье» в пресс-службе ПГНИУ, университету в ближайшие годы предстоит работа по совершенствованию имущественного комплекса. «Идёт реконструкция «мешковского комплекса»; в рамках реализации программы развития только в прошлом году мы ввели в эксплуатацию более 1400 кв. м. новых помещений; благодаря федеральной и региональной поддержке мы получили возможность для ремонта учебных корпусов и общежитий. В связи с этим было принято решение об усилении команды человеком с большим опытом работы в этой сфере», — пояснили в вузе.

Владимир Хлебников руководил региональным фондом капитального ремонта на протяжении четырёх лет и покинул должность по собственному желанию в конце января нынешнего года. После его увольнения фонд возглавил Станислав Ермолаев.

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