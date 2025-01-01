И.о. главы фонда капремонта Пермского края стал Станислав Ермолаев
Он руководил отделом департамента ЖКХ мэрии Перми
В Прикамье власти определились с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта. На этот пост назначили Станислава Ермолаева.
По данным газеты «Звезда», он приступил к исполнению обязанностей 19 февраля.
Ермолаев ранее работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.
Напомним, в середине февраля, когда гендиректор фонда капремонта региона Владимир Хлебников оставил свой пост, и.о. руководителя стала его заместитель Наталья Комарова.
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