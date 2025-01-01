Фонд капремонта Пермского края может возглавить Станислав Ермолаев Сейчас обязанности руководителя исполняет Наталья Комарова Поделиться Твитнуть

Генеральный директор фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников оставил свой пост. В качестве и.о. руководителя на эту должность назначили его заместителя Наталью Комарову. Об этом пишет газета «Звезда».

В дальнейшем пост гендиректора фонда может занять Станислав Ермолаев. Ранее он работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми. По данным издания, на следующей неделе его временно назначат на позицию заместителя гендиректора фонда.

Напомним, в конце января стало известно, что Владимир Хлебников собирается покинуть свою должность. Сообщалось, что он написал заявление об уходе по собственному желанию. Это решение могло быть связано с тем, что фонд был передан в подчинение новому вице-премьеру Андрею Алякринскому.

Хлебников возглавил региональный фонд капитального ремонта в феврале 2023 года, после более чем двухлетнего исполнения обязанностей руководителя этой организации.

Фонд капитального ремонта Прикамья был создан для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона. Он собирает взносы на эти работы и выполняет функции технического заказчика по капремонту.

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