Директор фонда капремонта Прикамья написал заявление об уходе Владимир Хлебников руководил фондом 4 года Поделиться Твитнуть

Владимир Хлебников. Фото: администрация Кировского района Перми

Руководитель фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников собирается покинуть свою должность. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в начале недели Хлебников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Его решение может быть связано с тем, что фонд был передан в подчинение новому вице-премьеру Андрею Алякринскому.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, ответственном за фонд, информацию о увольнении Владимира Хлебникова не подтвердили.

Хлебников возглавил региональный фонд капитального ремонта в феврале 2023 года, после более чем двухлетнего исполнения обязанностей руководителя этой организации.

Фонд капитального ремонта Прикамья был создан для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона. Он собирает взносы на эти работы и выполняет функции технического заказчика по капремонту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.