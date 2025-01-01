Директор фонда капремонта Прикамья написал заявление об уходе
Владимир Хлебников руководил фондом 4 года
Руководитель фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников собирается покинуть свою должность. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в начале недели Хлебников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Его решение может быть связано с тем, что фонд был передан в подчинение новому вице-премьеру Андрею Алякринскому.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, ответственном за фонд, информацию о увольнении Владимира Хлебникова не подтвердили.
Хлебников возглавил региональный фонд капитального ремонта в феврале 2023 года, после более чем двухлетнего исполнения обязанностей руководителя этой организации.
Фонд капитального ремонта Прикамья был создан для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона. Он собирает взносы на эти работы и выполняет функции технического заказчика по капремонту.
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