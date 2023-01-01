Максим Артамонов Фонд капремонта Пермского края официально возглавил Владимир Хлебников Он выиграл конкурс на замещение должности гендиректора организации Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края

В Прикамье прошёл финальный этап конкурса на замещение должности гендиректора Фонда капитального ремонта Пермского края. В финальной части участвовали три кандидата: Владимир Хлебников, Наталья Киселёва и Степан Ясырев. Действующий глава фонда Владимир Хлебников набрал 76 баллов — он был признан победителем. Наталья Киселёва и Степан Ясырев заработали 51 и 31 балл соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Пермского края.



В своей программе одним из приоритетов работы Фонда Хлебников обозначил объединение в один лот разработку ПСД и СМР, «для более качественного выполнения всего комплекса работ». Также он заявил о своих планах масштабировать механизм передачи функций технического заказчика муниципалитетам, который хорошо себя показал в ряде территорий.



Кроме того, Хлебников пообещал привлекать к работам больше местных подрядчиков. По мнению чиновника, такая мера позволит не только снизить затраты организаций, но и повысит ответственность перед жителями.



Трудовой договор с Владимиром Хлебниковым будет заключён в ближайшее время, отметили в ведомстве.



Напомним, в январе 2021 года Владимир Хлебников стал и.о. руководителя краевого фонда капремонта. Он сменил на этом посту Дмитрия Баранова, возглавлявшего фонд с июня 2017 года. Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию и был назначен руководителем ГБУ «Центр расчётов в ЖКХ Пермского края».



До назначения главой фонда капремонта Хлебников руководил администрацией Кировского района Перми — с 2017 по 2020 год. Имеет два высших образования: инженера и юриста.

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