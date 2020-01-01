Экс-глава Кировского района назначен и. о. гендиректора Фонда капремонта Бывший директор Дмитрий Баранов возглавил бюджетное учреждение в сфере ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Хлебников. Фото: администрация Кировского района Перми

Бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников со вторника, 12 января, назначен исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края. Соответствующий приказ подписал вице-премьер — министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Владимир Хлебников руководил администрацией Кировского района города Перми с 2017 по 2020 год. Имеет два высших образования: инженера и юриста.

Напомним, накануне стало известно, что Дмитрий Баранов, возглавлявший фонд с июня 2017 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. И с сегодняшнего дня он назначен руководителем ГБУ «Центр расчётов в ЖКХ Пермского края».

Предметом деятельности ГБУ является оценка проектов, оказание содействия муниципалитетам в процессе подготовки проектов благоустройства общественных территорий, а также проектных решений в сфере ЖКХ.

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