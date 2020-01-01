Дмитрий Баранов возглавит бюджетное учреждение в сфере ЖКХ В понедельник он покинул пост главы фонда капремонта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как стало известно «Новому компаньону», бывший глава фонда капремонта Дмитрий Баранов переходит на работу в одно из краевых бюджетных учреждений. Собеседник, близкий к краевым властям, подтвердил информацию.



Баранов, скорее всего, займёт пост руководителя ГБУ «Центр расчётов в ЖКХ Пермского края». Предметом деятельности ГБУ является оценка проектов, оказание содействия и методологической помощи муниципалитетам в процессе подготовки проектов благоустройства общественных территорий, а также проектных решений в сфере ЖКХ. На сайте минЖКХ указано, что сейчас ГБУ возглавляет директор АО «КРЦ-Прикамье» Сергей Егошин.

Напомним, с 2017 года Дмитрий Баранов занимал должность директора Фонда капитального ремонта Пермского края, но сегодня, 11 января, уволился по собственному желанию.









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