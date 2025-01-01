В пермском школьном общепите запретили яичницу
Роспотребнадзор опубликовал новые правила детского питания
На сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 14 марта были опубликованы новые «Правила безопасности детского питания».
Согласно документу, в общеобразовательных организациях используются согласованные с Роспотребнадзором 14- или 21-дневные суточные рационы питания, которые должны обеспечивать оптимальную энергетическую ценность и химическую сбалансированность блюд. Исключено повторение позиций в меню в смежные дни.
В документе перечислены запрещённые для детского общепита продукты и блюда. В этот перечень вошли, кроме прочего, такие популярные позиции, как яичница-глазунья, блинчики с творогом и блинчики с мясом, макароны по-флотски, окрошки и холодные супы. Кроме того, исключаются из детского питания закусочные консервы, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, грибы, жареные во фритюре пищевые продукты, первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, острые соусы, кетчупы, майонез. Среди напитков не будет кофе, газированных напитков, кваса; из списка десертов исключены кремовые кондитерские изделия, карамель, жевательная резинка.
Соответствующие изменения в СанПиН вступили в действие с 1 марта.
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