В пермском школьном общепите запретили яичницу Роспотребнадзор опубликовал новые правила детского питания Поделиться Твитнуть

На сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 14 марта были опубликованы новые «Правила безопасности детского питания».

Согласно документу, в общеобразовательных организациях используются согласованные с Роспотребнадзором 14- или 21-дневные суточные рационы питания, которые должны обеспечивать оптимальную энергетическую ценность и химическую сбалансированность блюд. Исключено повторение позиций в меню в смежные дни.

В документе перечислены запрещённые для детского общепита продукты и блюда. В этот перечень вошли, кроме прочего, такие популярные позиции, как яичница-глазунья, блинчики с творогом и блинчики с мясом, макароны по-флотски, окрошки и холодные супы. Кроме того, исключаются из детского питания закусочные консервы, заливные блюда, студни, форшмак из сельди, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, грибы, жареные во фритюре пищевые продукты, первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, острые соусы, кетчупы, майонез. Среди напитков не будет кофе, газированных напитков, кваса; из списка десертов исключены кремовые кондитерские изделия, карамель, жевательная резинка.

Соответствующие изменения в СанПиН вступили в действие с 1 марта.

«Новый компаньон» уже сообщал, что в Перми разработано специальное меню для школьников, страдающих сахарным диабетом.

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