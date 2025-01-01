Для школьников Прикамья с сахарным диабетом разработано специальное меню Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом отделении Роспотребнадзора заявили о создании в Пермском крае специализированного рациона для учащихся школ с особыми потребностями в питании. В первую очередь это касается детей с диагнозом сахарный диабет. Информацию предоставили представители Общероссийского народного фронта.

В организации подчеркнули, что будут следить за тем, чтобы дети, которым необходимо специальное питание, получали его вовремя и в достаточном количестве.

Кроме того, в Народном фронте рассказали о жалобе, поступившей на прямую линию к президенту от жительницы с. Фролы, чей ребёнок страдает сахарным диабетом I типа. В местном детском саду не было предусмотрено особого питания для таких детей, из-за чего мать опасалась отдавать туда свою дочь, а администрация предлагала ей самостоятельно готовить для ребёнка.

После обращения Народного фронта в администрацию Пермского округа властями было разработано десятидневное меню для детей с сахарным диабетом. Оно уже опубликовано на сайте детского сада, и с начала учебного года родители смогут отдавать своих детей с особыми потребностями в питании в дошкольное учреждение.

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